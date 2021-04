Bernd Storck is niet langer hoofdtrainer van het Slovaakse DAC

De Slovaakse topclub DAC Dunajská Streda heeft woensdag in onderling overleg het contract met Bernd Storck ontbonden. De 58-jarige Duitser was in ons land succesvol bij Moeskroen en Cercle Brugge.

Storck slaagde er met beide clubs in de degradatie in de Jupiler Pro League te ontlopen. Hij hoopte vervolgens op een kans bij een Belgische topclub, maar die kwam er niet. Eind mei vorig jaar streek hij neer bij het Slovaakse DAC en met die club stond hij na 27 speeldagen in de Slovaakse hoogste klasse tweede, weliswaar op tien punten van koploper Slovan Bratislava. Zijn contract liep er nog een jaar door.