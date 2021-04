Lichaam gevonden op werf in Oostende

Oostende - Op een werf in Oostende werd donderdagmorgen een lijk gevonden. De politie en het parket zijn een onderzoek gestart. Het labo onderzoekt de werf minutieus.

Het levenloze lichaam werd donderdagmorgen behoorlijk vroeg ontdekt. Het werd aangetroffen op een bouwwerf in de Koninginnelaan in Oostende. Het gaat om een leegstaand gebouw dat binnenkort afgebroken wordt. Of het lichaam binnen of buiten lag, is voorlopig niet helemaal duidelijk.

De politie werd verwittigd en stelde meteen een perimeter rond de plek in. Het parket besliste ook om het labo ter plaatse te sturen. De mannen en vrouwen in witte pakken onderzoeken de plek momenteel zeer nauwkeurig. Zij kijken zowel in als rond het leegstaande pand.

Het is voorlopig niet duidelijk of er sprake zou zijn van kwaad opzet. Wellicht wordt er later vandaag wat meer informatie vrijgegeven.