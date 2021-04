Minister-president Jambon: “Uitgevers zullen wellicht initiatief nemen voor nieuwe Boekenbeurs”

Vlaams minister bevoegd voor Cultuur Jan Jambon (N-VA) vermoedt dat de sector een initiatief zal nemen om een geheel nieuwe Boekenbeurs op poten te zetten. Dat zei hij in het Vlaams Parlement na vragen van Chris Janssens (Vlaams Belang) en Elisabeth Meuleman (Groen).

Boek.be, de uitbater van de Boekenbeurs, zit al lang in financiële problemen, onder meer door krimpende bezoekersaantallen voor de Boekenbeurs in Antwerp Expo. Een herstructureringsplan van eind 2019 werd doorkruist door de coronacrisis. De afgelasting van de beurs in 2020 betekende het verlies van bijna de volledige bron van inkomsten voor Boek.be.

Er wordt nu een overnemer gezocht voor de Boekenbeurs, onder meer in de hoop de negen resterende werknemers van Boek.be te kunnen behouden en de schuldeisers te kunnen terugbetalen. Hoewel er zich 23 kandidaten hadden gemeld, werd er begin deze maand geen enkel effectief bod uitgebracht. De periode voor de biedingen is nu verlengd tot 26 april.

Nieuw initiatief

Minister-president Jan Jambon vermoedt dat de sector eerder een initiatief zal nemen om iets geheel nieuw op poten te zetten. Hij is bereid om hen te ondersteunen, “of dat nu via een overname van Boek.be of via een nieuw initiatief is. En ik denk dat het eerder zal neigen naar het tweede, dat de uitgevers een nieuw initiatief zullen nemen.”

Bij die nieuwe onderneming kan een beroep worden gedaan op de expertise van het Boekenoverleg, Literatuur Vlaanderen en Iedereen Leest, gaf Jambon aan. “Ik ben ook absoluut bereid om samen te zitten en te kijken welke verdere rol de Vlaamse overheid hierin kan spelen, om met name ook de aandacht voor leesbevordering, inclusieve literatuur, innovatie en internationalisering volop aan bod te laten komen.”

Een initiatief vanuit de overheid sluit de minister uit. De beurs was een privé-initiatief en moet dat blijven, vindt hij.