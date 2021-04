Sebastien Pocognoli (33) hangt zijn schoenen aan de haak: “Mijn hoofd en lichaam zeggen dat het tijd is”

Sebastien Pocognoli hangt zijn voetbalschoenen aan de haak. Dat maakte de linkerflankverdediger donderdag zelf bekend. De 33-jarige Pocognoli, die dit seizoen onder contract stond bij Union, speelde in zijn carrière onder meer voor Standard, AZ en KRC Genk.

“Zeventien jaar nadat mijn kinderdroom is uitgekomen, voel ik dat het moment gekomen is om te stoppen”, schrijft Pocognoli in een tweet. “Het is nooit makkelijk om zo’n lang hoofdstuk af te sluiten, maar mijn hoofd en mijn lichaam zeggen dat het tijd is. Mijn hart is hen erkentelijk voor alles.”