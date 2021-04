Bundesliga-clubs moeten tijdens competitieslot verplicht in quarantaine

De Duitse voetballiga (DFL) verplicht de clubs uit de Bundesliga en de tweede afdeling om voor de laatste drie wedstrijddagen in quarantaine te gaan. Op die manier wil men verzekeren dat het seizoen zoals gepland eind mei kan afsluiten.

In een verklaring stelt de DFL donderdag dat het Uitvoerend Comité met de beslissing een aanbeveling volgt van een gespecialiseerde taskforce. Die tekende een tweeledige strategie uit tegen het coronavirus.

Als eerste stap moeten teams, coaches en officials vanaf 3 mei een zogenaamde “quasi quarantaine” respecteren. Dit houdt in dat ze zich alleen nog maar in hun thuisomgeving mogen begeven of op de club om te trainen en wedstrijden te spelen.

De tweede stap gaat in op 12 mei. Dan starten voor de 36 ploegen “quarantaine trainingskampen”. Alle betrokkenen moeten 24 uur op voorhand een negatieve PCR-test afleggen. “Deze kampen zijn verplicht tot het einde van de laatste wedstrijd van elke club op speeldag 34 (op 22-23 mei)”, benadrukt de DFL.

Het doel is te verzekeren dat alle wedstrijden kunnen doorgaan, zodat het seizoen op tijd eindigt. Kort daarna staat immers het EK op het programma (11 juni - 11 juli).

Onlangs nog moest de DFL drie wedstrijden van Hertha Berlijn uitstellen door coronabesmettingen. Ook in de tweede afdeling werden meerdere teams getroffen door een coronagolf.

Indien mensen, bijvoorbeeld dokters, het quarantainekamp tijdelijk moeten verlaten door uitzonderlijke omstandigheden, dan mogen ze alleen terugkeren in de bubbel als ze extra veiligheidsmaatregelen in acht nemen, aldus nog de DFL.