Brief met verdacht poeder aangekomen op kabinet van premier De Croo: Wetstraat even afgesloten

Op het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD) is donderdagvoormiddag een verdachte brief toegekomen, waaruit wit poeder ontsnapte. Er werd meteen een veiligheidszone afgebakend. Eén medewerker kwam in contact met het goedje en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een veiligheidszone ingesteld en heeft de civiele bescherming opgeroepen om de bewuste envelop te komen ophalen. Het verkeer in de Wetstraat is een tijdlang onderbroken geweest tussen de Hertogstraat en de Koningsstraat.

Een woordvoerder van premier Alexander De Croo bevestigt dat er via de post een brief was aangekomen waaruit een wit poeder was gekomen. “De interne veiligheidsprocedure werd meteen van kracht, de politie- en veiligheidsdiensten werden op de hoogte gebracht en hebben hun werk gedaan”, aldus woordvoerder François Bailly. “De medewerker die met de brief in contact is gekomen, werd afgezonderd en zal onderzocht worden.”