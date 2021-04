Vier jaar cel gevorderd voor spilfiguur in fipronilcrisis: Patrick R. mengde toxische stof in ‘natuurlijk wondermiddel’ voor pluimvee

/ Ravels - Het openbaar ministerie heeft donderdag vier jaar cel en 800.000 euro boete gevorderd voor Patrick R. (49) uit Ravels, de spilfiguur van de fipronilcrisis. Hij bracht een natuurlijk ‘wondermiddel’ op de markt om bloedluis bij pluimvee te bestrijden, maar had er fipronil onder gemengd. De gevolgen waren desastreus: honderden pluimveebedrijven in België en Nederland werden in de zomer van 2017 geblokkeerd, nadat de toxische stof in kippeneieren werd aangetroffen.

De procureur noemde de fipronilcrisis een van de grootste zaken rond voedselfraude van de afgelopen jaren met miljoenen euro’s schade tot gevolg. Het begon allemaal met een eierbrekerij uit Sint-Niklaas die op 2 juni 2017 het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) verwittigde dat bij staalname fipronil was aangetroffen in eieren bestemd voor menselijke consumptie.

Fipronil is een chemische stof met antiparasitaire werking die onder meer gebruikt wordt in dierengeneesmiddelen tegen vlooien en teken bij katten en honden. Fipronil is echter schadelijk voor de mens en mag dus niet worden toegediend aan dieren die bestemd zijn voor de voedselproductie.

De eierbrekerij had de eieren ontvangen van een pluimveehouderij in Lokeren. De Nederlandse ontsmettingsfirma Chickfriend had de stallen er een bloedluisbehandeling met ‘Dega-16’ gegeven. “Dat product werd ontwikkeld door Agro Remijsen, het bedrijf van Patrick R. Het werd aangeprezen als een honderd procent natuurlijk middel op basis van menthol en eucalyptusolie en bleek zeer effectief voor de bestrijding van bloedluis. Het werd in honderden pluimveebedrijven in België en Nederland ingezet. Alleen wisten die bedrijven niet dat Patrick R. er een toxische stof aan had toegevoegd, want dat stond niet op het etiket van Dega-16 vermeld”, stelde de procureur.

Vier jaar cel

Het openbaar ministerie vorderde voor Patrick R. vier jaar cel, 800.000 euro boete, tien jaar beroepsverbod en de verbeurdverklaring van 938.270 euro. Voor het intussen failliete Agro Remijsen werd 960.000 euro boete geëist en de verbeurdverklaring van 823.270 euro.

Ook drie firma’s en hun zaakvoerders die gespecialiseerd zijn in de reiniging van stallen in de pluimveesector staan mee terecht. Volgens de procureur waren zij op de hoogte dat Dega-16 een verboden product bevatte, maar werden ze net als Patrick R. gedreven door snel geldgewin. Voor de firma’s werden boetes tot 576.000 euro gevorderd, voor de zaakvoerders celstraffen tot drie jaar, boetes tot 600.000 euro en beroepsverboden tot zeven jaar, alsook verbeurdverklaringen.