Vijf nieuwe bestemmingen bij Brussels Airlines tijdens zomer

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is haar netwerk aan het uitbreiden, nu de vraag naar vliegreizen begint toe te nemen. De komende maanden zal het netwerk zoals aangekondigd evolueren naar bijna tachtig bestemmingen. Daarbij zijn er vijf nieuwe: Bordeaux (Frankrijk), Frankfurt (Duitsland) en de Marokkaanse steden Tanger, Nador en Al Hoceima.

De voorbije maanden concentreerde Brussels Airlines zich op essentiële vluchten, voornamelijk van en naar Afrika, aangevuld met een reeks Europese vluchten om die Afrika-reizigers aan te voeren en naar huis te vliegen. In februari bestond het netwerk bijvoorbeeld uit maar 25 bestemmingen.

Intussen lijkt er wat perspectief te komen. Het Belgische verbod op essentiële reizen is afgeschaft en meer en meer mensen worden gevaccineerd. De vraag naar vliegreizen neemt langzaam toe, zegt de luchtvaartmaatschappij. Haar netwerk is intussen geëvolueerd naar zowat 35 bestemmingen, en daar komen er de komende maanden nog 43 bij, vooral vakantiebestemmingen. De bedoeling is uiteindelijk te komen tot 79 bestemmingen.

Israël

In mei bijvoorbeeld zal Brussels Airlines weer vliegen naar Oostenrijk, Israël en Schotland, en komen er extra bestemmingen in Griekenland, Italië en Spanje. In juni is de grootste golf gepland, met meer dan 25 extra bestemmingen (onder meer in Armenië, Kroatië, Noorwegen, Rusland en Tsjechië). Midden juni zouden ook de langeafstandsvluchten naar Noord-Amerika heropgestart worden. En rond dezelfde periode wordt de frequentie op de Afrikaanse bestemmingen verhoogd, en wordt ook Luanda, de hoofdstad van Angola, weer in het netwerk opgenomen.

De maatschappij kondigt ook vijf nieuwe bestemmingen aan, waaronder Bordeaux (vanaf 20 juni) en Frankfurt (vanaf 2 augustus). Deze laatste was al aangekondigd: Brussels Airlines neemt twee vluchten per dag tussen Brussel en Frankfurt over van moedermaatschappij Lufthansa. Nog nieuw zijn de Marokkaanse steden Tanger en Nador (beide vanaf eind juni) en Al Hoceima (exclusief via de Nederlandse organisatie ML Tours).