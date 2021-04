Nederlands bedrijf brengt elektrische auto met dak vol zonnepanelen op de markt voor 150.000 euro

Het Nederlandse bedrijf Lightyear brengt eind dit jaar een elektrische wagen op de markt die wordt aangedreven door zonnepanelen. Kostprijs: 150.000 euro, zonder btw.

De Lightyear One - zoals het eerste model werd gedoopt - heeft op het dak 5 vierkante meter aan zonnepanelen. Het bedrijf maakt zich sterk dat het daarmee een bereik van 725 kilometer kan garanderen. De wagen moet wel nog aan het stroomnet worden gekoppeld, maar dat zou beperkt blijven.

Volgens CEO Lex Hoefsloot is de zonneauto niet alleen geschikt voor zuiderse landen, maar wekken de zonnepanelen ook in Nederland voldoende elektriciteit op om de wagen 75 procent van de tijd aan te drijven.

Exclusieve wagen

Eind dit jaar komt de Lightyear One op de markt. In 2022 wordt de productie dan opgedreven. De wagen zal voorlopig enkel in Europa te koop zijn. De prijs is met 150.000 euro, zo erkent de topman, hoog. “In het begin is het een exclusieve wagen”. Maar het is wel de bedoeling op termijn niet enkel voor de exclusieve markt te produceren.

Lightyear maakte donderdag een akkoord bekend met bandenproducent Bridgestone. Die zal speciale banden maken voor de zonneauto, met lagere weerstand.