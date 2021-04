Frankrijk oefent begin juni tegen Wales en Bulgarije

Wereldkampioen Frankrijk speelt in aanloop naar het EK vriendschappelijke wedstrijden tegen Wales en Bulgarije, zo bevestigt de Franse voetbalbond donderdag.

Les Bleus ontvangen Wales op woensdag 2 juni in de Allianz Riviera in Nice. Zes dagen later (dinsdag 8 juni) oefenen de troepen van bondscoach Deschamps in het Stade de France in Saint-Denis nabij Parijs tegen Bulgarije.

De Fransen stomen zich zo klaar voor het EK, waar ze het in een loodzware groep opnemen tegen Duitsland (15 juni in München), Hongarije (19 juni in Boedapest) en titelverdediger Portugal (23 juni in Boedapest).

Wales is er ook bij op het EK en treft er Zwitserland (12 juni in Bakoe), Turkije (16 juni in bakoe) en Italië (20 juni in Rome).