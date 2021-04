Collega-acteurs eren Rik Andries: “Een fantastische acteur en een innemende man”

De Antwerpse acteur Rik Andries is na een jarenlange ziekte op 84-jarige leeftijd overleden. In de jaren zestig en zeventig speelde Andries grote rollen in de KVS in Brussel, onder meer aan de zijde van Chris Lomme en Janine Bischops. Van televisie is hij vooral bekend als de grote held in de serie De kat en recenter als dokter Walter De Decker in Thuis. “Hij was heel erg ziek. Ik heb nu veel spijt dat ik hem niet meer ben gaan opzoeken”, zegt Chris Lomme.