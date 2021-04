Fans van Rode Duivels kunnen nog tot 18 uur vanavond hun tickets voor EK annuleren

Voor hoeveel Belgische fans zullen de Rode Duivels spelen op het EK? Niemand die het voorlopig weet. Want tot 18 uur vandaag kunnen verkochte tickets teruggestuurd worden. Hoeveel fans uiteindelijk het zekere voor het onzekere zullen nemen, is niet duidelijk. Maar gevreesd wordt dat het er veel zullen zijn.

In totaal zo’n 20.000 tickets gingen pre corona de deur uit voor het EK dat van 11 juni tot 11 juli wordt gespeeld in twaalf verschillende speelsteden. Elf voorlopig, want Bilbao (Spanje) heeft woensdagavond laten weten dat het niet langer kandidaat is als speelstad.

Maar gezien de grote onduidelijkheid over waar er nu hoeveel supporters toegelaten zullen worden, maar ook over naar welke steden er zonder probleem zal kunnen gereisd worden, heeft de UEFA voetbalfans de kans gegeven om gekochte tickets terug te sturen.

“Dat kan nog tot vandaag 18 uur. Een moeilijke beslissing”, zegt ook Tijs Cools van 1895, de supportersfederatie van de Belgische Voetbalbond (KBVB).

“Ook in juni en augustus van vorig jaar en begin 2021 was er al eens een deadline gesteld. Maar dit is de laatste. Wie nu beslist om zijn tickets te houden, krijgt zijn geld niet meer terug. Tenzij er in de speelstad zelf beslist wordt dat supporters niet toegelaten kunnen worden door corona. Of dat er minder dan dat er tickets zijn verkocht in het stadion mogen, zegt Cools.

In dat geval zal er met een soort van lotingsysteem worden gewerkt. Wie er niet bij is, krijgt dan toch nog zijn centen terug. Maar de echte fan, die wil er bij zijn natuurlijk. In het stadion.

“Hoeveel Rode Duivelfans uiteindelijk op het voorstel tot terugbetaling zullen ingaan, is moeilijk te voorspellen”, zegt de voetbalbond.

Maar het zullen er wellicht veel zijn. Omdat de onduidelijkheid groot blijft op minder dan twee maand voor de openingsmatch.

Tickets voor het EK kostten vanaf 45 euro voor de wedstrijden in de groepsfases en vanaf 95 euro voor de finales.

Wie zijn tickets annuleert, krijgt dus zijn centen terug. Loopt men het risico om te wachten, riskeert men zijn geld kwijt te zijn. “Want op het laatste moment kaartjes doorverkopen kan niet, aangezien ze op naam staan en de kans is groot dat men identiteitscontroles zal doen bij de ingang van de stadions”, zegt Tijs Cools.