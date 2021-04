App toont beschikbaarheid geneesmiddel

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft een nieuwe versie van FarmaStatus klaar. Met die online applicatie kunnen patiënten, zorgverstrekkers en apotheken onder andere opvolgen welke geneesmiddelen tijdelijk onbeschikbaar zijn.

Het FAGG lanceerde een eerste versie van de tool eind 2019, maar heeft nu enkele nieuwe functionaliteiten en verbeteringen aangebracht. Zo kunnen patiënten voortaan niet alleen opzoeken of hun geneesmiddel beschikbaar is en zich registreren om op de hoogte te blijven, maar is die functionaliteit voortaan beschikbaar voor alle geneesmiddelen, ook degene waarvoor er momenteel geen problemen zijn gemeld. Daarnaast kunnen patiënten ook zien welke geneesmiddelen onbeschikbaar, opnieuw beschikbaar en nieuw op de markt zijn.

Ook voor professionals

De uitbreiding biedt apothekers en groothandelaars-verdelers eveneens de mogelijkheid om een melding te versturen naar de farmaceutische bedrijven of distributeurs wanneer er een vermoeden is van onbeschikbaarheid, een probleem met een levering of als de einddatum van onbeschikbaarheid verstreken is. De farmabedrijven worden op hun beurt gevraagd om een einddatum van de onderbreking te vermelden en de voorraad in kaart te brengen bij het melden van een tijdelijke onbeschikbaarheid, onderbreking of stopzetting van commercialisatie. Ten slotte werd de tool ook ingebouwd in de voorschrijfsoftware van artsen, zodat ze tijdens het voorschrijven al kunnen zien of er al dan niet een probleem is met de beschikbaarheid.