Studente (22) schopt agent in zijn kruis tijdens stopzetten lockdownfeest

Gent - Tijdens het stilleggen van een lockdownfeest in februari werd een agent in zijn kruis geschopt door een studente (22). Donderdag stond ze voor de rechtbank.

Een lockdownfeestje stilleggen is niet zonder gevaar, ook niet voor mannelijke agenten. Toen de Gentse politie in februari een einde maakte aan een feestje, gedroeg een studente zich zeer weerspannig en schopte ze een agent in het kruis.

Donderdag stond de studente via snelrecht voor de rechter. “Ik was dronken”, verklaarde ze voor de rechter. “Ik heb vreselijk spijt van mijn gedrag en ga een cursus agressiebeheersing volgen.”

De vrouw hangt een probatiestraf boven het hoofd. Op 27 mei wordt de zaak hervat. “Zo kan u uw goede wil tonen en een deel van de schadevergoeding van 500 euro al vergoeden”, zegt de rechter.