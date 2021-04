Aziatische malariamug bereikt Afrika. Instituut voor Tropische Geneeskunde: “126 miljoen extra mensen lopen potentieel risico op malaria”

Een soort invasieve malariamug die vooral in het Midden-Oosten en Zuid-Azië voorkomt, is erin geslaagd om via goederentrafiek de Hoorn van Afrika te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen. “Als de ziektedrager zich kan aanpassen aan het leven in steden daar, loopt de plaatselijke bevolking een groot risico”, klinkt het.

De malariamug Anopheles stephensi komt oorspronkelijk voor in Zuid-Aziatische steden. Tussen 2000 en 2010 kon het dier via handelsroutes het Arabisch schiereiland bereiken, van daaruit vond het de weg naar de Hoorn van Afrika. Dat werd duidelijk na een ongewone uitbraak in Djibouti City.

In Afrika is malaria in de eerste plaats een plattelandsziekte, omdat de lokale muggen niet goed aangepast zijn aan stedelijke omgevingen. Deze Aziatische variant is dat wel, waardoor naar schatting 126 miljoen extra mensen potentieel risico lopen op malaria. “Het is van vitaal belang dat multisectoriële vectorbestrijdingsstrategieën ontworpen en getest worden op maat van de nieuwe stedelijke context,” legt Fatou Jaiteh, onderzoeker aan het ITG uit. “Als deze invasieve malariasoort zich vestigt zonder snelle actie, zal dat enorme gevolgen hebben voor de ziekte- en sterftecijfers in de Hoorn van Afrika. Dit complex probleem vereist een complexe socio-ecologische aanpak”, zegt Prof. Koen Peeters van het ITG en hoofdonderzoeker van deze sociaalwetenschappelijke studie.