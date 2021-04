PODCAST. “Nu is er eens een schandaal waarin de socialisten niet betrokken zijn. En daar is Johan”

“Ze hebben allemaal schrik”, zegt Liesbeth Van Impe, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad. Ministers, partijen, onderwijskoepels,… Ze wéten dat een kortere zomervakantie een goede zet zou zijn voor onze schoolgaande jeugd. “Maar niemand wil zijn vingers eraan verbranden, omdat het zo gevoelig ligt.” In deze nieuwe podcast hebben we het ook over Sihamegate – wat doet Johan Vande Lanotte daar eigenlijk? – en over voetbal zowaar. Is het écht zo dat Boris Johnson himself het voetbal heeft gered van de ondergang? Veel luisterplezier, in deze eerste aflevering van Het Punt van Van Impe.