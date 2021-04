Noorwegen leent 200.000 AstraZeneca-vaccins uit aan Zweden en IJsland

Noorwegen zal de 216.000 doses van het AstraZeneca-vaccin waarover het momenteel beschikt uitlenen aan Zweden en IJsland.

Het Noorse gezondheidsagentschap adviseerde vorige week om het vaccin van het Brits-Zweedse farmaceutisch bedrijf niet langer te gebruiken, nadat het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA oordeelde dat er een link bestaat tussen het vaccin en uiterst zeldzame combinaties van bloedklonters en een laag aantal bloedplaatjes. Een expertgroep zal zich nu over de kwestie buigen. Hun rapport wordt verwacht tegen 10 mei.

In afwachting daarvan leent Noorwegen de AstraZeneca-vaccins die momenteel in de koelkast liggen uit aan Zweden en IJsland. Zweden krijgt 200.000 doses, de overige 16.000 worden uitgeleend aan IJsland. “Ik ben blij dat de AstraZeneca-vaccins die we in voorraad hebben toch gebruikt zullen worden, ook al pauzeert de vaccinatiecampagne in Noorwegen”, aldus de Noorse minister van Volksgezondheid Bent Høie. “Wanneer we het gebruik van het vaccin opnieuw zouden opstarten, krijgen we de doses zo snel mogelijk teruggeleverd.”

Eerder leende Denemarken, dat het AstraZeneca-vaccin helemaal niet meer wenst te gebruiken, 55.000 doses uit aan de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein.