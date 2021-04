Inwoners van kuststadje aangeraden om tijdelijk te verhuizen nadat groot stuk van klif afbreekt

De overheid van een kuststad in Wales heeft sommige inwoners aangeraden tijdelijk te verhuizen nadat maandag een groot stuk van een klif afbrak. Enkele huizen dicht bij de klif zijn een deel van hun tuin kwijt en er wordt gevreesd dat de grond nog steeds onstabiel is. “Het stuk klif was minstens veertig meter breed”, aldus een inwoner die de nasleep van de instorting filmde. “Het was de schok van ons leven.”