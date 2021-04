EMA en WHO gaan productieproces Russisch coronavaccin Sputnik V bekijken

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaan in mei samen kijken naar het productieproces van het Russische coronavaccin Sputnik V. De inspecties starten op 10 mei en zullen duren tot de eerste week van juni. Intussen groeit de vraag naar het Russische vaccin.

Het EMA startte in februari een ‘rolling review’ van de Russische entstof. Daarmee wordt bekeken of het vaccin beantwoordt aan de Europese standaarden op het vlak van kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. In april trok het Europees Geneesmiddelenagentschap een eerste keer naar Rusland om er de productiefaciliteiten te inspecteren. In mei volgt nu dus een volgende inspectie, waarbij ook experts van het WHO aanwezig zullen zijn.

Vraagt groeit

De vraag naar het Russische vaccin groeit. Eerder op donderdag meldde de minister-president van de Duitse deelstaat Saksen, Michael Kretschmer, dat Duitsland van plan is om 30 miljoen doses van Sputnik V te kopen. Kretschmer zei dat zijn land op goedkeuring van de EMA wacht, maar de Duitse minister van Gezondheid, Jens Spahn, heeft eerder al verklaard dat zijn land niet te lang kan wachten op goedkeuring door de EMA. Volgens Russische autoriteiten zijn in al vier West-Europese landen overeenkomsten gesloten over de productie van het vaccin. Het gaat volgens de baas van het Russische Directe Investeringsfonds om bedrijven in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

Eerst smalend gereageerd

In West-Europa en de VS werd vorig jaar smalend gereageerd op de snelle lancering van het coronavaccin van het Gamaleja-Instituut voor Epidemiologie en Microbiologie en een onderzoeksinstituut van het Russische ministerie van Defensie. Spunik V werd op 11 augustus als geregistreerd middel tegen Covid-19 een wereldprimeur, zij het dat het voorlopig was goedgekeurd voor gebruik in testfasen. Vijf maanden later waren er naar schatting al een miljoen inentingen mee geweest en bleek het middel, waar twee vaccinaties voor nodig zijn, ogenschijnlijk erg effectief. Veel landen in Azië en Latijns-Amerika hebben het vaccin besteld en er zijn tal van landen die het Russische vaccin willen maken, inclusief Brazilië, China, India en Zuid-Korea.

De Russen zelf lijken niet enthousiast, want de animo om een coronaprik te gaan halen is gering. President Vladimir Poetin drong er woensdag in zijn jaarlijkse toespraak tot het parlement op aan dat de bevolking zich laat inenten om in de herfst groepsimmuniteit te bereiken. Het vaccin wordt al in Kazachstan gefabriceerd en het Egyptische farmaceutische bedrijf Minapharm heeft donderdag bekendgemaakt dat het zo snel mogelijk 40 miljoen doses zal maken om in het derde kwartaal van dit jaar Egyptenaren in te enten.