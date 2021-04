Padelvelden op drie meter van huis maken buurvrouw gek: “Het lijkt wel of iemand met tennisballen tegen mijn raam gooit”

Rumst -

Vijf dagen geleden heeft Tennisclub De Zwaluw in Rumst drie padelvelden geopend. De populaire sport lokt veel volk. En dat heeft Ria Vertommen geweten. De gloednieuwe velden bevinden zich op nog geen drie meter van haar woning. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds is er lawaai en haar tuin ligt vol ballen. De buurvrouw wordt er helemaal gek van. “Het lijkt wel of iemand met tennisballen tegen mijn raam gooit.”