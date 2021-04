Kinderen Albert Frère verdelen miljardenimperium

De tak rond zoon Gérald Frère krijgt de controle over de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM), zijn zus Ségolene over het beursgenoteerde GBL. Vastgoed, kunst en wijn worden netjes in tweeën verdeeld, stelt De Tijd vast. Maar van een scheiding is geen sprake, want de twee takken gaan een aandeelhouderspact voor 25 jaar aan.