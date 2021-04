VK verontschuldigt zich voor gebrekkig herdenken van gesneuvelde Afrikaanse en Indiase soldaten

Het Verenigd Koninkrijk heeft zich officieel verontschuldigd voor het feit dat het honderdduizenden Afrikaanse en Indiase soldaten niet gepast herdacht heeft, ondanks dat ze gevochten hebben en gestorven zijn voor het Britse Rijk. Minister van Defensie Ben Wallace heeft donderdag zijn spijt betuigd en erkende dat het lang heeft geduurd het onrecht te herstellen.

“In de naam van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) en de regering, van die tijd en van vandaag, wil ik mijn excuses aanbieden omdat ze er zoveel jaar geleden niet in geslaagd zijn hun grondbeginselen waar te maken. Ook wil ik mijn diepe spijt uitdrukken dat het zo lang geduurd heeft om de situatie recht te zetten”, zei minister Wallace. “Hoewel we het verleden niet kunnen veranderen, kunnen we het wel goedmaken en actie ondernemen.”

De verontschuldigingen komen na het rapport van een onderzoek dat uitwees dat racisme ervoor zorgde dat soldaten van etnische minderheden niet in dezelfde mate erkend werden als witte soldaten.

De CWGC is verantwoordelijk voor de herdenking van 1,7 miljoen soldaten van het Gemenebest die in de twee wereldoorlogen zijn gesneuveld. In 2019 werd een commissie aangesteld om te onderzoeken hoe de Imperial War Graves Commission (IWGC) de gesneuvelde soldaten herdacht.

Het rapport is donderdag gepubliceerd door de CWGC. 45.000 tot 54.000 gesneuvelde soldaten, voornamelijk uit Afrika en India, worden niet op dezelfde manier worden herdacht als de witte soldaten in Europa. Zo kregen gesneuvelde soldaten van etnische minderheden collectieve monumenten in plaats van individuele graven. Minstens 116.000 gesneuvelde soldaten, voornamelijk uit Oost-Afrika en Egypte, worden niet bij naam vernoemd of zelfs helemaal niet benoemd.

“Beide kwesties zijn het resultaat van beslissingen die toegegeven zijn door de IWGC. Ook zijn ze beïnvloed door een tekort aan informatie, door fouten overgenomen van andere organisaties en door opvattingen van koloniale bestuurders”, aldus de onderzoekscommissie. “Aan al de beslissingen lagen een diepgewortelde vooringenomenheid, vooroordelen en diepgaand racisme van toenmalige imperiale houdingen ten grondslag.”