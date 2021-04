Afscheid van Vlaanderens enige echte superheld: acteur Rik Andries (84) overleden

Twaalf jaar lag Rik Andries ziek te bed, voor hij stierf. Het Vlaamse acteursgild blijft hem kennen als een heer van stand. Ernstig, een beetje stuurs, heel charmant. Niet gek dat ‘Thuis’ hem moest hebben als Mijnheer Doktoor. Maar voor vele generaties bleef hij toch vooral De Kat. De legendarische milieuvoorvechter in poezenpak. Vlaanderens eerste en enige echte superheld.

“Als je nu terugkijkt, heeft het iets knulligs. Aandoenlijks, bijna. Maar toen was het larger than life. Die trompetmuziek! Die suspense op het moment waarop De Kat verscheen! Dat had impact.” Hans Herbots ...