Barcelona-voorzitter blijft erbij dat Super League nodig is, beste kritiek komt van iconische coach: “Dacht dat het een grap was”

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft donderdag benadrukt dat een Super League absoluut noodzakelijk is. Dat zei hij in een kort interview op de Catalaanse tv-zender TV3. Verder riep hij op tot “een dialoog met UEFA”.

“We denken echt dat het noodzakelijk is”, verklaarde Laporta. De stichtende leden van de Super League blijven echter altijd “open voor een dialoog met de UEFA”, aldus de Barcelona-voorzitter in een eerste publieke reactie sinds de aankondiging van het project zondagavond. 48 uur later bleek de Super League nog nauwelijks levensvatbaar, toen de zes Engelse clubs na heel wat kritiek hun staart introkken.

“De onderliggende reden voor dit voorstel is er nog altijd: er is een gebrek aan inkomsten, we doen enorme investeringen en betalen hoge salarissen... En als men wil dat het voetbal een spektakel is dat voortvloeit uit sportieve verdiensten, en dat we dat kwaliteitsniveau behouden, dan moet de UEFA wat we voorgesteld hebben in overweging nemen”, vertelde Laporta.

Laporta bevestigde verder dat het de socio’s van Barça zijn die “het laatste woord” zullen hebben over deelname aan de Super League. Real Madrid-voorzitter Florentino Perez, die aan het hoofd zou komen van de Super League, liet in de nacht van woensdag op donderdag verstaan dat het project enkel op stand-by staat.

Foto: ISOPIX

La Liga denkt niet aan sancties

La Liga denkt er niet aan om Real Madrid, Barcelona en Atlético Madrid te sanctioneren na de oprichting van een eigen Super League, samen met negen andere grote Europese clubs. “We praten niet over sancties. Iedereen wil koppen zien rollen, maar we hebben procedures”, zo zei La Liga-voorzitter Javier Tebas donderdag op een persconferentie.

“Op dit moment praat ik niet over sancties, we moeten niets overhaasten”, aldus Tebas. “Deze clubs zijn al gestraft door hun eigen fans. Ze hebben getoond dat ze het Europees voetbal geen dienst bewijzen. Er is reputatieschade voor deze clubs.”

Eerder liet Barcelona-voorzitter Joan Laporta optekenen dat de Super League “noodzakelijk” is. Tebas is echter van oordeel dat Barcelona “ernstigere problemen” heeft en dat Laporta meer “moet focussen op financiële kwesties en op een competitief team volgend seizoen”.

Tebas heeft naar eigen zeggen al weken niet meer gesproken met Real Madrid-voorzitter Florentino Perez, die aan het hoofd zou komen van de Super League. Vorige week lichtte Laporta hem wel in dat Barcelona zou deelnemen aan de nieuwe elitecompetitie, die de voorbije dagen na hevige kritiek eerst de Engelse en daarna ook andere teams zag afhaken. Real Madrid en Barcelona zijn de enige clubs die nog niet officieel afscheid hebben genomen van het project.

Clubs uit Spanje ondertekenen akkoord tegen Super League

39 clubs uit de twee hoogste Spaanse voetbalcompetities hebben een akkoord getekend tegen de komst van een Super League. La Liga, organisator van de Spaanse competities, had een spoedoverleg gepland na de ontwikkelingen van de voorbije dagen. FC Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid, die plannen hadden om met de Super League mee te doen, waren niet uitgenodigd.

“De aanwezige clubs hebben unaniem en krachtig de plannen voor de Super League afgewezen. Alle clubs zijn ervan overtuigd dat sportieve prestaties het enige criterium zijn om zich te kwalificeren voor internationale clubcompetities via nationale competities”, aldus La Liga in een verklaring. Het idee van de clubs uit de Super League was namelijk dat de deelnemers, uit financieel oogpunt, altijd zeker waren van een startbewijs. “Het wereldwijde verzet van de afgelopen dagen heeft bewezen dat een gesloten, elitaire competitie niet levensvatbaar en ongewenst is.”

Foto: Pool via REUTERS

Ancelotti dacht dat het om een grap ging

Carlo Ancelotti, de gelauwerde trainer van Everton, heeft nooit geloofd in het project van de Super League. “Mijn eerste reactie was dat het om een grap ging. Ze zijn een grap aan het maken! En het is ook een grap want dit zou nooit mogelijk zijn geweest”, vertelde hij donderdag.

De 61-jarige Ancelotti trainde in zijn lange carrière onder meer Juventus, AC Milan, Chelsea en Real Madrid, vier clubs die tot de stichtende leden van de nieuwe, gesloten topcompetitie zouden horen. Volgens de Italiaan schatten de initiatiefnemers het project helemaal fout in.

“Ze wilden een competitie starten waarin de basis niet wordt gevormd door wat je presteert. Dat is onaanvaardbaar. In onze cultuur word je geboren met de wetenschap dat een beloning volgt als je presteert. Als je goed kan voetballen, word je prof. Ben je niet goed, dan word je geen prof. Sterke teams winnen en spelen in de beste competitie. Dit is waar zij geen rekening mee hebben gehouden.”

Ancelotti noemt de actie van de twaalf clubs “verkeerd”. “Ze hielden geen rekening met de mening van de spelers, de managers of de supporters. Hier bij Everton zijn wij een familieclub, waar je de liefde van de fans voelt. Voor elke voetbalsupporter was het een rare dag, een verrassing. We hadden de voorbije maanden wel iets horen waaien over een Super League maar ik was er steeds van overtuigd dat het niet zou gebeuren. Wat kan ik nog zeggen? Ze waren verkeerd.”