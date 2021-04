De teller staat intussen op 26 besmettingen, maar moeten we schrik hebben voor Indiase coronavariant? “Dat wil je liever niet in je land”

Terwijl India kreunt onder een gigantische golf aan besmettingen met het coronavirus, blijken ook 20 studenten uit dat land die onlangs naar België kwamen besmet met de Indiase variant. Betekent dat de voorbode van een nieuwe opstoot in ons land? Virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht geven meer uitleg. “Een aantal van die studenten was al gevaccineerd: dat is zorgwekkend.”