Duitse onderzoekers lijken oorzaak uitzonderlijke tromboses gevonden te hebben: “Een stap dichter bij de oplossing”

Een groep Duitse onderzoekers lijkt een stap dichter bij de oorzaak te zijn gekomen van de uitzonderlijke tromboses na vaccinatie met AstraZeneca. Vermoede boosdoener: één of meer van de vele humane eiwitten afkomstig van cellen waarin het virus wordt gekweekt en die nog in het vaccin worden aangetroffen. Die kunnen er nu hopelijk ook uit verwijderd worden. “Verschillen in productiemethoden kunnen misschien verklaren waarom er in India bijvoorbeeld nog niet één zo’n zeldzame trombose was, en elders wel”, zegt vaccinologe Isabel Leroux-Roels (UZ Gent).