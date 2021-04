Burgemeester Sluis: “Belgen welkom op terrassen”

Belgen zijn volgens burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis vrij om naar de Nederlandse terrassen te komen als die volgende week weer opengaan. Daarmee spreekt hij de bevoegde Nederlandse minister Hugo de Jonge tegen.

“Hier zijn de Belgen wél welkom”, zei de burgemeester in het radioprogramma Zeeland komt thuis. Een groot deel van de horeca en winkels in de gemeente Sluis leven van Belgische klanten. Ook de Veiligheidsregio Zeeland laat in een reactie weten dat quarantaine voorlopig geen verplichting is voor mensen die niet langer dan twaalf uur in Nederland verblijven. Er komt wel een nieuwe wet. Maar wanneer de wet wordt ingevoerd en of daar dan ook nog steeds in staat dat de verplichting niet geldt voor een kort bezoek onder de twaalf uur, is nog niet bekend.

