5,5 miljoen euro vertrekpremie voor Belgische ex-topman van Heineken

Jean-François Van Boxmeer, de Belgische ex-topman van brouwer Heineken, krijgt dan toch zijn omstreden vertrekpremie van 5,5 miljoen euro. De aandeelhouders van het Nederlandse bedrijf hebben donderdag het licht op groen gezet, ondanks kritiek omdat het bedrag hoger ligt dan toegestaan door de Nederlandse code voor goed bestuur.

Van Boxmeer verliet Heineken midden vorig jaar. Onder andere de vermogensbeheerder MN was vooraf kritisch over de vertrekpremie voor Van Boxmeer. In een ingezonden mededeling zegt MN dat de royale vergoeding voor de afzwaaiende topman moeilijk te rijmen valt met het moeilijke jaar 2020. Door de coronacrisis moest Heineken 8.000 banen schrappen. MN benadrukte in de verklaring, die ook namens pensioenuitvoerder APG was ingezonden, bovendien dat de hoge vergoeding Heineken extra duur komt te staan. De brouwer moet 7 miljoen euro extra aan de belastingdienst betalen omdat de beloning voor Van Boxmeer volgens Nederlandse maatstaven “excessief” is.

Heineken verdedigt de vertrekpremie echter door erop te wijzen dat die al was afgesproken vóór 2003, toen ontslagvergoedingen en vertrekpremies bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven aan banden werden gelegd. In die destijds opgestelde code staat dat een vertrekkend bestuurder hoogstens één jaarsalaris kan krijgen.

Op de algemene aandeelhoudersvergadering donderdag stemde bijna 92 procent voor goedkeuring van het beloningsrapport, waar de vertrekvergoeding onderdeel van was. De stemming was niet bindend, maar wordt als advies meegewogen door Heineken. De Heineken-directie krijgt wegens de crisis overigens geen bonussen en levert 20 procent loon in.