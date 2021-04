‘Schrik van de burgemeesters’ haalt opnieuw gelijk voor de rechter: “Hij goochelt met dwangsommen”

Glabbeek - Buurtweg 43 in het Vlaams-Brabantse Glabbeek zorgt voor veel hoofdpijn. Op papier loopt die dwars door de living van een woning. De bewoner vroeg bij de vrederechter om een afschaffing en kreeg die ook. Maar tragewegenactivist Marc Van Damme ging in beroep. En kreeg gelijk.

De rechter in eerste aanleg noemt het eerste vonnis onwettig. Hij verwijst naar een overeenkomst die het gemeentebestuur van Glabbeek in 2017 aanging met de activist waarin staat dat het bestuur elk jaar vijf trage wegen moet behandelen en Van Damme daarvan op de hoogte moet houden. Dat gebeurt volgens de activist niet correct. “Ik stel vast dat het gemeentebestuur liever paden afschaft dan ze te herwaarderen”, zegt hij. “Het bestaande tragewegennet wordt de inwoners ontzegd en nu moeten ze als belastingbetaler ook nog opdraaien voor schadevergoedingen voor gerechtelijke procedures en boetes.” Van Damme vraagt daarom een minnelijke schikking. “Dat om te beletten dat schade-eisen verder oplopen in ruil voor onmiddellijke betaling”, zegt hij.

Burgemeester Peter Reekmans (LDD) is furieus. “Ik betaal niks”, zegt hij. “Van Damme is alleen uit op geld. Die trage wegen interesseren hem geen barst. Om de haverklap tekent hij bezwaar aan tegen onze aanpak en goochelt hij zelfs met dwangsommen van duizend euro per dag per trage weg. Zijn klachten en bezwaren leiden alleen maar tot vertraging. Iets waartegen hij dan ook klacht indient. We gaan bekijken of we een strafklacht tegen de man kunnen indienen. En tijdens de volgende gemeenteraad beslissen we pad 43 af te schaffen en daarmee basta.”