Amerika telt binnenkort misschien 51 staten

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag een wet gestemd om van Washington DC een volwaardige staat te maken. Dit heeft de conservatieve zender Fox News gemeld.

Er waren na een heftig debat 216 stemmen voor en 208 tegen. Alle Republikeinen stemden tegen de wet die de steun van de Democratische president Joe Biden heeft en waardoor het hoofdstedelijk gebied met zijn meer dan 700.000 inwoners ook een volwaardige vertegenwoordiging in het Congres krijgt.

De vraag is of de wet door de Senaat zal geraken waar de stemverhouding 50-50 is. Volgens Fox zien niet alle Democraten in de Senaat het zitten om van Washington DC de 51ste staat van de VS te maken.