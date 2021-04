Hilariteit om bizarre actie van Cristiano Ronaldo, die moet vrezen voor een opmerkelijke ‘straf’ bij Juventus

Juventus boekte woensdag een 3-1-overwinning tegen Parma. Cristiano Ronaldo scoorde niet voor de Oude Dame, maar zorgde toch weer voor hét gespreksonderwerp na afloop.

Parma kwam in de eerste helft verrassend op voorsprong in Turijn. Gaston Brugman trapte een vrije trap tegen de netten, voorbij Gianluigi Buffon. Maar dat was niet omdat Brugman zo’n fantastische bal op doel schoot. Ronaldo, die in de muur stond, sprong namelijk niet en stak enkel zijn been uit. De bal verdween over de Portugees in doel.

Cristiano Ronaldo in the wall... ?? pic.twitter.com/iezZpf9w1E — ESPN FC (@ESPNFC) April 21, 2021

Did Cristiano Ronaldo duck in the wall for Parma's goal vs Juventus? ?? pic.twitter.com/u84YLCr58u — Goal (@goal) April 21, 2021

Het zorgde voor heel wat hilariteit en kritiek op sociale media. In de Champions League tegen FC Porto had Ronaldo er ook al eens voor gezorgd dat een vrije trap ban de tegenstander in doel verdween. De oproep was duidelijk: haal Cristiano uit de muur!

“Deze dingen kunnen spijtig genoeg gebeuren”, aldus Juve-trainer Andrea Pirlo, in zijn tijd zelf een van de betere schutters ter wereld. “We zullen de zaken evalueren en bekijken of we Ronaldo ook in de toekomst nog in de muur gaan zetten.”