Deze Zuid-Europese landen bereiden zich voor om ons komende zomer met open armen te ontvangen

Nu zelfs in ons land de vaccinatiecampagne op stoom komt, maakt Europa zich op voor het toeristisch hoogseizoen. De zomer is in aantocht en daarmee de exodus van toeristen die hun achtertuin na ruim een jaar coronacrisis wel hebben gezien. Hoe bereiden de verschillende vakantielanden zich voor op de komst honderdduizenden reizigers? Een overzicht.