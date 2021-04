Met een Instagrampost heeft hiphopartieste Coely bekendgemaakt dat ze zwanger is.

“We zijn trots om aan te kondigen dat we ons kleine wonder verwachten. Ik kan de liefde en het geluk die we nu voelen niet beschrijven! Dit is echt een zegen en Ben en ik kunnen niet wachten om ons kleine wonder te ontmoeten!”

De urbankoningin van ons land stapte in 2019 in het huwelijksbootje met haar partner Ben.