Red Flame Janice Cayman verlengt contract bij topclub Lyon: “Heel fier”

Janice Cayman (32) heeft haar contract bij Olympique Lyon met twee seizoenen verlengd tot 30 juni 2023. Dat meldt de Franse club donderdag.

Cayman, die in 2017 de Belgische Gouden Schoen kreeg, streek in 2019 neer in Lyon. Met de Franse topclub won ze vorig seizoen de treble (kampioenschap, Champions League, beker). De verdedigster trad voorheen aan in België voor onder meer OH Leuven (2007-2008) en Tienen (2008-09). In de Verenigde Staten ging ze vervolgens aan de slag bij Blues de Pali (2009) en Florida State University (2009-2012). Daarna volgden vier seizoenen in Frankrijk bij Juvisy (2012-2016). Met het Amerikaanse Western New York Flash veroverde ze in 2016 de titel in de National Womens Soccer League (NWSL). Voor ze in Lyon terecht kwam, speelde Cayman voor Montpellier.

Very happy to continue my adventure with OL for another 2 years. Je suis très fière de faire partie de ce club et de cette équipe!

Let's goooo ?????!!

?? @DamienLGphoto pic.twitter.com/KkRTxStRhG — Janice Cayman (@janicecayman) April 22, 2021

“Ik ben heel tevreden en fier dit mooie avontuur voort te kunnen zetten met l’OL”, reageert Cayman. “Ik heb hier al enkele titels gewonnen. Ik hoop er de komende twee jaar nog te behalen. Er wachten ons nog zes finales tot het einde van het kampioenschap, ik hoop opnieuw die trofee te veroveren.”

Lyon is momenteel tweede in de hoogste Franse afdeling, op één punt van leider Paris Saint-Germain. Cayman evenaarde anderhalve week geleden Aline Zeler als recordinternational bij de Red Flames. Ze heeft 111 caps achter haar naam.