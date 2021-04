Lotte (14) werd vermoord omdat ze naaktfoto verspreidde

Lotte, het 14-jarige meisje dat begin januari vermoord werd in het Nederlandse Almelo, werd om het leven gebracht omdat ze een naaktfoto had verspreid van een jongen waarmee ze een relatie had. Dat meldt De Telegraaf.

Het lichaam van het meisje werd op 10 januari gevonden in een sloot langs een bedrijventerrein aan de rand van Almelo, in het oosten van Nederland. Er werden al snel drie verdachten opgepakt: twee minderjarige jongens die allebei een relatie hadden met het meisje, en hun vader. Bij een inleidende zitting donderdag kwam meer duidelijkheid over het motief voor de moord: één van de jongens bracht het meisje naar eigen zeggen om het leven omdat ze een naaktfoto van de oudste van de twee broers – destijds 17 jaar oud – had doorgestuurd naar anderen. “Daar is enorme ruzie over ontstaan, die totaal uit de hand is gelopen”, aldus een familielid van de broers.

Het meisje zou een trap gekregen hebben, en in het water van een sloot beland zijn. De jongere van de twee broers – destijds 15 – zou daarop haar lichaam hebben afgedekt, waarna de broers hun handen en scooter bij een tankstation in de buurt gewassen zouden hebben. Het was de vader van de broers die uiteindelijk de politie op de hoogte bracht. Zijn zonen zitten sindsdien vast op verdenking van moord of doodslag.