Les McKeown, de vroegere frontman van de Schotse popgroep Bay City Rollers, is op 65-jarige leeftijd overleden.

McKeown was van eind 1973 tot 1978 zanger van de groep. Die jaren staan bekend als de meest succesvolle periode van de band. De groep had hits met onder andere ‘I Only Wanna Be With You,’ ‘Bye Bye Baby’, ‘Shang-a-Lang’ en ‘Give a Little Love’. McKeown bracht nadien ook nog een reeks solo-albums uit.

Hij overleed dinsdag onverwacht bij hem thuis.