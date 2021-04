Eén dag geen flessenwater bespaart 140 autoritten rond de aarde

Een autorit van Gent naar Parijs. Zo’n 310 kilometer, oftewel 38 kilogram CO 2 -uitstoot. Dat kan een Vlaming besparen door één jaar lang van flessenwater naar kraantjeswater te switchen.

Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent en drinkwaterbedrijven Pidpa en De Watergroep. Zij becijferden de milieu-impact van het waterverbruik van Vlamingen en daaruit bleek dat hoewel flessenwater slechts een heel klein deel uitmaakt van het totale verbruik, het toch een enorme milieu-impact heeft.

“In een gemiddeld Vlaams huishouden neemt flessenwater maar 0,4 procent van de totale waterconsumptie in. Dat is uiteraard zeer weinig omdat we water ook gebruiken om te wassen, het toilet door te spoelen, enzovoort”, legt bio-ingenieur Gwenny Thomassen uit. “Maar in het totale waterverbruik zorgt flessenwater wel voor het grootste aandeel broeikasgassen: maar liefst 80 procent van de totale broeikasgasuitstoot van het waterverbruik.”

En de grote boosdoener is eigenlijk niet eens de fles zelf. “Flessen produceren is inderdaad belastend voor het milieu. Er zijn grondstoffen voor nodig en er komen broeikasgassen vrij. Maar de grote milieu-impact op de klimaatopwarming zit eigenlijk in het transport dat bij flessenwater komt kijken. Voor flessenwater gaan er heel wat vrachtwagens en auto’s de baan op, wat niet het geval is bij kraanwater”, zegt David Geysen van Pidpa.

Ritje rond de wereld

Gemiddeld drinkt een Vlaming twee glazen flessenwater per dag. Als we zouden switchen naar kraanwater, dan zou de milieu-impact van ons totale waterverbruik vijf keer lager liggen. Als álle Vlamingen één dag flessenwater zouden vervangen door kraanwater, besparen we samen zoveel broeikasgassen als 140 keer rond de aarde rijden. Op een jaar komt dat neer op een besparing van 250.000 ton broeikasgassen, ofwel 51.000 autoritjes rond de aardbol.