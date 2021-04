Hoe eigenaar Marc Coucke al intussen al 127,1 miljoen euro (!) kwijtraakte aan Anderlecht

Het was woensdag dan toch zover: Anderlecht besliste om een kapitaalsverhoging door te voeren. Eigenaar Marc Coucke zal 37 miljoen euro schulden omzetten in kapitaal en de minderheidsaandeelhouders pompen 25 miljoen euro vers geld in de club. Pas op 29 juni wordt alles op een buitengewone algemene vergadering geofficialiseerd. Kan er in die twee maanden nog iets fout lopen?