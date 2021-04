Helpen als het kan, afnemen als het moet: CD&V wil ongeboren kind beschermen tegen probleemmoeder

Zwangere vrouwen die zwaar verslaafd zijn aan drugs of alcohol en hun kind daarmee ernstig in gevaar brengen, moeten gedwongen kunnen worden opgenomen of bij de bevalling zelfs hun kind kunnen worden afgenomen. Het is een voorstel van Katrien Schryvers dat binnenkort wordt besproken in het Vlaams Parlement. Maar vooraleer te grijpen naar noodmaatregelen wil de CD&V’ster eerst maximaal voor hulpverlening en begeleiding gaan.