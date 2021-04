Organisatoren La Boum 2: “Als het uit de hand loopt, zal het net zijn omdat het verboden is, omdat het zo een symbool wordt”

Het collectief L’Abîme, dat op 1 mei opnieuw een feest wil organiseren in Ter Kamerenbos, heeft woensdagmiddag rond 15 uur de Staatsveiligheid gebeld en rond 19 uur per e-mail contact opgenomen met het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “De regering heeft ons bang gemaakt maar nu zijn haar argumenten wetenschappelijk niet meer houdbaar.”

Woensdagochtend had Verlinden in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken gezegd dat de Belgische autoriteiten er niet in waren geslaagd contact op te nemen met de organisatoren. Het collectief zegt dat dit onzin is. In hun e-mail aan de minister schrijven de vertegenwoordigers van L’Abîme dat zij geen enkel spoor van een poging tot contact konden vinden op hun talrijke sociale netwerken.

Foto: EPA-EFE

Het collectief begrijpt ook niet waarom La Boum 2 niet zou kunnen doorgaan. “Zolang we de meest recente maatregelen respecteren, met groepen van tien buiten, zie ik niet in waarom we het evenement zouden moeten uitstellen”, reageert een woordvoerder van L’Abîme. “Feesten in open lucht is het eerste dominosteentje dat valt, daarna volgt de rest buiten: de terrassen, de culturele activiteiten... De regering heeft ons bang gemaakt maar nu zijn haar argumenten wetenschappelijk niet meer houdbaar. Ze hebben geen reden om ons te verhinderen dit evenement buiten in Ter Kamerenbos te houden. Het zou rustig kunnen plaatsvinden. Als het uit de hand loopt, zal het net zijn omdat het verboden is, omdat het zo een symbool wordt”, voegt hij eraan toe.

LEES OOK. “Wat gebeurde in het Ter Kamerenbos ging er los over, maar ik durf niet te zeggen dat het niet nog eens zal gebeuren. Jongeren zijn het kotsbeu” (+)

Op 1 april vond een eerste nepfestival plaats. La Boum, dat toen als een hoax werd beschouwd, bracht in het Ter Kamerenbos tussen 1.500 en 2.000 mensen bijeen, volgens de schatting van de politie, die geweld gebruikte om de deelnemers uiteen te drijven. Het collectief L’Abîme organiseerde een tweede feest op 2 april. Het nam de naam La Boum van het eerste evenement over voor zijn nieuwe illegale feest, dat gepland staat 1 mei.