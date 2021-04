Lior Refaelov wil naar Anderlecht: paars-wit sprak al meermaals met Gouden Schoen van Antwerp

Anderlecht gaat voor de Gouden Schoen. Een maand geleden polste het bij Lior Refaelov (34) of hij een transfer naar Brussel zou zien zitten. Ondertussen waren er al meerdere contacten met de transfervrije spelverdeler van Antwerp en daaruit blijkt dat hij erg gecharmeerd is door de paars-witte interesse.

Anderlecht zit in de Champions’ play-offs én de kapitaalsverhoging van 25 miljoen euro komt eraan: het geeft paars-wit extra moed om toe te slaan. Niet dat de Brusselaars nu miljoenen kunnen uitgeven op de transfermarkt, maar een grote naam aantrekken is wel degelijk een optie. Lior Refaelov, die maandag 35 wordt, is in juni transfervrij bij Antwerp. De Gouden Schoen was dit seizoen al goed voor 14 goals en 12 assists. Dus waarom niet proberen?

Een maand geleden toetste RSCA al de contractsituatie van de Israëliër af. Ondertussen zijn de contacten geïntensifieerd en Refaelov gaf aan dat hij – ondanks zijn Club Brugge-verleden – graag naar Anderlecht wil komen. Ja, er zijn nog geïnteresseerde clubs, zoals Beitar Jerusalem en Maccabi Haifa, dat hem zelfs een beter contract van twee jaar biedt, maar het paars-witte project spreekt hem aan. Met zijn ervaring – er prijken vier titels en drie bekers op zijn palmares – kan Refaelov een goeie gids worden voor de vele jonge Anderlecht-spelers. Op stilstaande fases kan zijn goeie traptechniek ook cruciaal blijken.

Neen, een basisplaats kan Vincent Kompany hem niet garanderen – de prioriteit ligt bij de jonkies – maar zelfs dan ziet de Gouden Schoen een mooie rol voor hem weggelegd. Anderlecht heeft uitzicht op Europees voetbal en dus ook op een drukker programma dan dit seizoen. Refaelov gelooft dat hij meer dan genoeg kansen zal krijgen om zijn kwaliteiten te tonen. Bovendien blijft zijn huidige club Antwerp maar talmen om hem een nieuw contractvoorstel te doen. De Gouden Schoen kan niet blijven wachten.

Mbokani niet zo concreet

Een deal is er nog niet, maar er is wel al een basis gelegd. Aangezien Anderlecht en Antwerp elkaar nog twee keer treffen in de Champions’ play-offs, beloven dat nog erg bewogen wedstrijden worden. Zeker omdat paars-wit ook al Antwerp-spits Dieumerci Mbokani (35) polste. Die interesse is echter minder concreet. Anderlecht zal in de eerste plaats hemel en aarde bewegen om Lukas Nmecha nog een jaar te huren van Manchester City. Pas als dat niet lukt, komt het misschien terug bij Mbokani.