Geen versoepelingen, maar daarom niet minder frustraties binnen Overlegcomité: dit zijn de grootste twistpunten

De federale regering en de regio’s staan opnieuw lijnrecht over elkaar in het Overlegcomité. Niet het minst wat het heropenen van de terrassen op 8 mei betreft. Federaal twijfelt voor het sluitingsuur tussen 21 en 22 uur, de Vlaamse regering wil 23 uur. Ook over het exitplan voor evenementen liggen de standpunten ver uiteen. “Een weerkerend patroon in het hele verhaal”, zucht een bron.