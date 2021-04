Mamma Mia! Dries Mertens in tranen na prachtgoal en nieuw record voor Napoli

Napoli heeft een uitstekende zaak gedaan in de strijd om de vierde plaats in de Serie A. De Partenopei wonnen met 5-2 tegen rechtstreekse concurrent Lazio. Dries Mertens scoorde het vierde doelpunt voor Napoli. En hoe! De Rode Duivel krulde de bal heerlijk in doel, goed voor zijn 102e competitiedoelpunt voor de club uit Napels. Een evenaring van het record van Antonio Vojak.

Mertens pinkte meteen een traantje weg en wees met beide handen naar de hemel. Zijn grootmoeder kwam vorige week namelijk te overlijden.

?? | Dries Mertens legt een heerlijke assist van Piotr Zielinski subliem in de winkelhaak. ?????? #NapoliLazio pic.twitter.com/JAQlKAXcur — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 22, 2021

102 - Best scorers in #Napoli's history in Serie A:



Dries #Mertens 102

Antonio Vojak 102

Marek Hamsik 100

Lorenzo Insigne 83

Diego Maradona 81



Legend.#NapoliLazio #SerieA pic.twitter.com/YKoUgESR0J — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 22, 2021

De wedstrijd begon spectaculair. Lazio leek een strafschop te krijgen na een snelle counter via Lazzari, maar de VAR had in het andere strafschopgebied reeds eerder een overtreding gezien van Savic. Lorenzo Insigne bracht Napoli zo al na zeven minuten op 1-0. Vijf minuten later verdubbelde Matteo Politano de score. In de tweede helft dacht Napoli de overwinning te consolideren met opnieuw een doelpunt van Insigne (53.) en eentje van Mertens dus.

Toch kreeg Napoli het nog benauwd na treffers van Ciro Immobile (70.) en ex-Genk-middenvelder Sergej Milinkovic-Savic (74.). Victor Osimhen (80.), voormalig Charleroi-spits, bracht met de 5-2 weer rust bij de Napolitanen. De Nigeriaan was Mertens komen vervangen in de 73e minuut.

?? | Lorenzo Insigne krult de bal heerlijk in de verste hoek. ?????? #NapoliLazio pic.twitter.com/mhHA81yeAx — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 22, 2021

?? | @OfficialSSLazio claimt een penalty voor een fout op Manuel Lazzari, maar de scheidsrechter geeft hem aan de andere kant voor gevaarlijk spel van @Official_Savic. ?? #NapoliLazio pic.twitter.com/6wwXajn7lU — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 22, 2021

Napoli staat nu vijfde in het klassement, met 63 punten na 32 speeldagen. Dat zijn er twee minder dan Atalanta en Juventus, en drie minder dan Milan. Leider Inter telt 76 punten.