Twee Genkenaars ontfermden zich over Junya Ito (en leerden hem pannenkoeken eten): “Hij kon geen woord Engels, zelfs geen yes of no”

28 jaar oud is hij, maar neen Junya Ito wist hij niet hoe hij met de verwarming moest werken, hoe hij een pannenkoek moest eten of welke oefening hij op training precies moest doen. Niet dat de Japanse winger dom is, wel sprak hij enkel Japans en onderging hij een heuse cultuurshock. Genkenaars Jordi Caruso en Maxim Geurden ontfermden zich vanaf de begindagen over hem en vormen tot op vandaag de sleutel tot zijn succes.