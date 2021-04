Niemand wil 230 miljoen betalen: renovatie van het Koning Boudewijnstadion is nog niet voor morgen

De voetbalbond en de Memorial Van Damme willen het Koning Boudewijnstadion laten renoveren, maar er is één groot probleem: voorlopig is niemand zinnens om dat te betalen. In de politiek houdt men de boot af en wijst men op de noodzaak van privé-investeerders. “Maar wie steekt geld in iets wat hij nooit kan rentabiliseren?”

Zondagavond spelen Genk en Standard de bekerfinale, maar spijtig genoeg in een aftands Koning Boudewijnstadion. Voor elke wedstrijd van de Rode Duivels moet al een uitzondering worden gevraagd aan UEFA, omdat het stadion op het vlak van veiligheid te wensen overlaat. Dat er iets moet gebeuren, daar is iedereen het (al jaren) over eens. En daarom dienden de Belgische voetbalbond (KBVB) en de Memorial Van Damme recent een renovatieplan in bij de overheden. De KBVB wil met een vernieuwd nationaal stadion immers ook het WK vrouwenvoetbal in 2027 kunnen co-organiseren.

Er is echter één groot probleem. In de nota die ze aan de politieke kopstukken bezorgden, is sprake van “een realistisch budget tussen de 184 en 230 miljoen euro, exclusief BTW en exclusief de integratie van een indoor sporthal en nationaal sportmuseum.” En verderop staat vermeld: “Voor de financiering wordt gerekend op publieke middelen.” Daar wringt het schoentje. Want steun is er wel. Maar nog geen financiële steun.

Nek uitgestoken

“Wij zijn voorstander van een renovatie waar zowel de Memorial als andere sporten onderdak kunnen vinden”, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). “Maar in stadiondossiers zijn het veelal lokale overheden die meefinancieren.” De Vlaamse overheid trekt in Vlaanderen al geen geld uit voor stadions, dus waarom dan in Brussel, is de insteek. Zeker in coronatijden.

Doorverwijzen naar die lokale overheden heeft echter weinig zin, zo blijkt. Bij meerderheidspartijen PS en Ecolo valt te horen dat de stad Brussel, als eigenaar van het stadion, voorlopig enkel zijn huidige engagementen – een paar miljoen per jaar – wil blijven nakomen en meer niet. En van het Brussels Gewest hoeft men evenmin veel te verwachten, zegt Guy Vanhengel (Open VLD), ondervoorzitter van het Brussels Parlement. “Een bedrag van 230 miljoen – dat al snel oploopt tot 300 miljoen – is ook voor het Gewest, dat op een budget van 5 à 6 miljard draait, geen spek voor de bek. Bovendien heeft de voetbalbond ons in het Eurostadion-dossier – toen wij onze nek uitstaken – al eens een neus gezet door zijn kar te keren, dus dan stap je al minder snel mee in zo’n nieuw verhaal. Het zal eerder van de federale overheid moeten komen. Maar krijg zo’n grote investering voor het voetbal, dat sowieso al te veel subsidies krijgt, maar eens uitgelegd.”

KBVB blijft rustig

We zijn benieuwd. Eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) is wel gewonnen voor het renovatieplan. Maar in zijn regering zijn de signalen duidelijk: het kan alleen slagen met de hulp van privé-investeerders. En die zijn er nog niet. “De vraag is of die nog gaan komen”, zegt Vanhengel. “Want wie steekt geld in iets waarvan al bewezen is dat je het niet kan rentabiliseren? De Memorial, de Rode Duivels en een paar concerten volstaan niet om het stadion iets te laten opbrengen.”

Veel vraagtekens dus nog. Maar bij de KBVB maken ze zich naar eigen zeggen nog geen zorgen. Dat iedereen naar elkaar wijst? Dat komt omdat het dossier nog bovenaan de agenda moet komen. “Het positieve is dat iedereen wil dat er iets verandert. Dat zit al goed. We moeten nu gewoon afwachten wat de volgende ronde brengt”, aldus CEO Peter Bossaert.