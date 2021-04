Hernan Losada, coach van DC United, won zijn eerste wedstrijd in MLS: “Ik heb nog alle matchen van Beerschot gezien”

Net nu het seizoen van Beerschot erop zit, begint de American Dream van ex-trainer Hernán Losada pas echt vorm te krijgen. Vorig weekend won de Argentijn zijn debuutmatch met DC United.

Je eerste wedstrijd leverde al meteen een verrassende zege op tegen New York City FC. Hier zit dus een tevreden man?

“Ik ben uiteraard heel tevreden met die eerste driepunter. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering. In balverlies stonden we goed, in balbezit kan het nog een stuk beter. Ik wil nog meer verticaliteit in mijn team zien. Als het kan, moeten we na een balverovering zo snel mogelijk aan het doel van de tegenstander zien te geraken. We missen nog wat automatismen en ook qua intensiteit kunnen we nog beter. Maar we zijn op de goede weg.”

Kan je de MLS (Amerikaanse profcompetitie) vergelijken met de Belgische competitie?

“Ik kan het heel moeilijk vergelijken met de Jupiler Pro League. De MLS is een heel fysieke competitie, met veel explosieve spelers. De wedstrijden gaan hier ook sneller. Je voelt dat deze competitie nog aan het groeien is. Hier zitten spelers van over de hele wereld die hun eerste ­stappen in het profvoetbal zetten. Er trekken ook meer en meer talenten van Amerika naar Europa. Dat wil toch iets zeggen. Wat ook heel verschillend is: onze volgende drie uitwedstrijden (New England Revolution, San José ­Earthquakes en Columbus Crew, red.) zijn allemaal verplaatsingen met het vliegtuig. Voor de spelers is dat doodnormaal, maar voor mij is dat toch even wennen.”

Heb je ondanks het tijdsverschil van zes uur de wedstrijden van Beerschot nog gevolgd?

“Ja, hoor. Ik ben en blijf fan van Beerschot. Vanzelf­sprekend heb ik alle wedstrijden integraal gezien. Ik heb ook nog geregeld contact met de spelers en de technische staf. Het is jammer dat ze uiteindelijk net naast de play-offs hebben gegrepen, maar als promovendus hebben ze in hun eerste seizoen in 1A toch maar mooi negen ploegen achter zich gehouden. Dat is een grootse prestatie. Ik ben blij dat Will en de jongens het zo goed hebben gedaan.”