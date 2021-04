Criminelen die zelf politie belden toen ze opgesloten raakten in container: “Bazen lieten ons aan ons lot over”

Antwerpen -

In de zomer van 2019 waren ze even de beroemdste cocaïnecriminelen van het land, toen een filmpje opdook waarin te zien was hoe ze uitgeput en met hun handen in de lucht uit een container kwamen gekropen na een mislukte uithaaloperatie. Donderdag stonden Alexis D.W. en zijn compagnon Gio S. voor de rechter.