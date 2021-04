“Biden wil belasting op vermogenswinst verdubbelen voor rijken”

De Amerikaanse president Joe Biden wil rijke particulieren fiks meer belasting laten betalen over de winsten die ze uit hun vermogen halen. Ingewijden melden aan persbureau Bloomberg dat hij het federale toptarief voor vermogenswinstbelasting bijna wil verdubbelen. Het nieuws stuurde de beurs van New York lager.

Op dit moment heft de federale regering bij Amerikanen met een inkomen boven de 1 miljoen dollar 20 procent belasting op winsten die ze boeken met de verkoop van bijvoorbeeld aandelen, obligaties of vastgoed. Naar verluidt wil Biden dit tarief verhogen tot 39,6 procent.

In combinatie met een extra belasting op beleggingswinsten van 3,8 procent die in 2013 werd ingevoerd om voormalig president Barack Obama’s hervorming van het zorgverzekeringsstelsel te financieren, komt het belastingtarief voor veel vermogende Amerikanen op 43,4 procent uit. Als de voorstellen worden aangenomen, zou het toptarief voor de belasting op vermogenswinsten hoger kunnen worden dan dat op inkomen uit werk.

Geld nodig voor investeringspakket

Biden kondigde eerder dit jaar een investeringspakket van ruim 2 biljoen dollar aan, onder ander bedoeld voor verbeterde infrastructuur en de vergroening van de Amerikaanse economie. Hij wil die plannen financieren met hogere belastingen.

Democraten hekelen al tijden het feit dat de toptarieven voor belasting op vermogenswinst, kort gezegd geld dat je verdient met geld, lager zijn dan die voor salarissen of loon. Dit zou rijken voortrekken. Vermogende ondernemers hoeven in bepaalde gevallen dan namelijk minder belasting te betalen dan de werknemers die ze in dienst hebben. Bovendien werden de rijksten in de Verenigde Staten rijker tijdens de coronacrisis en de armsten armer. Amazonoprichter Jeff Bezos is bijvoorbeeld 194,4 miljard dollar waard. In januari 2020 was dat nog 115 miljard dollar, stellen cijfers van Business Insider. Bezos liet zich eerder wel positief uit over de plannen van Biden om de vennootschapsbelasting te verhogen van 21 naar 28 procent.

Critici wijzen op inflatie

Maar uit voornamelijk conservatieve hoek worden argumenten aangedragen waarom het juist goed is de winst uit vermogen lager te belasten dan inkomen uit werk. Lagere tarieven stimuleren bijvoorbeeld investeringen in veelbelovende bedrijven die snel kunnen groeien. Daarnaast wordt bij een vermogenswinstbelasting geen rekening gehouden met de inflatie die een groot deel van winsten op bijvoorbeeld aandelen kan verklaren, stellen critici.

Het nieuws over de belasting voor rijke particulieren bedierf de pret op Wall Street. De belangrijkste graadmeters, die de handelssessie toch al kwakkelend begonnen, reageerden met een duikeling op het nieuws. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent lager op 33.815,90 punten. De brede S&P 500 verloor eveneens 0,9 procent tot 4.134,98 punten en techbeurs Nasdaq zakte met hetzelfde percentage tot 13.818,41 punten.