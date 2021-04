Duiker (48) overleden in Ekerse Putten: autopsie volgt, ook duikuitrusting wordt nagekeken

Ekeren / Mechelen - In de Ekerse Putten is gisteravond een duiker uit Mechelen overleden. De man was 48 jaar. Er zal een autopsie gebeuren en ook zijn duikuitrusting wordt nagekeken.

De Mechelaar was rond 19.30 uur samen met zijn duikpartner aan het oefenen in de Grote Put. Op een gegeven moment merkte die partner dat de man het moeilijk kreeg. “De man werd meteen uit het water gehaald. Zijn duikpartner kreeg daarbij de hulp van enkele brandweermannen uit Sint-Niklaas, die op dat moment ook aan het duiken waren op die locatie”, legt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie uit.

“Op het droge is men meteen begonnen met de reanimatie”, aldus Bruyns. Ook de hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar medische zorgen konden helaas niet meer baten. De 48-jarige man stierf ter plaatse. Er werd een autopsie bevolen om de juiste doodsoorzaak te achterhalen. Ook de duikuitrusting van het slachtoffer zal worden nagekeken, om na te gaan of daar mogelijk iets mis mee was.

De Grote Put, de grootste van de twee vijvers in het natuurgebied Muisbroek, is een populaire bestemming voor duikers. De plas tussen het district Ekeren en de Antwerpse haven heeft een diepte van zo’n 21 meter. Er zijn in het verleden al meermaals zwemmers en duikers verdronken.