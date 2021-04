India breekt voor tweede dag op rij wereldrecord coronabesmettingen

In India zijn er de voorbije 24 uur meer dan 332.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus bijgekomen. Het land breekt daarmee voor de tweede dag op rij het record van het meeste aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie.

Vrijdag meldde het Indiase ministerie van Gezondheid 332.730 nieuwe besmettingen en 2.263 overlijdens, twee trieste records. Donderdag werden er 314.835 besmettingen gemeld, toen ook een record. Tot voor kort bedroeg het hoogste aantal besmettingen dat op één dag werd geregistreerd 297.430, op een januaridag in de Verenigde Staten. De voorbije vier dagen raakten meer dan 1 miljoen Indiërs besmet met het coronavirus, op een bevolking van ruim 1,4 miljard. Sinds de start van de pandemie raakten 16 miljoen mensen in het land besmet.

De golf van besmettingen in het Aziatische land is te wijten aan een “dubbele mutatie” van het coronavirus en het vasthouden aan massabijeenkomsten. De Indiase ziekenhuizen kunnen die hoge druk niet aan. Er is een grote toestroom van patiënten, en daarnaast zijn er regelmatig incidenten. In het noorden en westen van het land, en ook in hoofdstad New Delhi, is er amper nog plaats in de ziekenhuizen en raakt de zuurstof op. De politie is opgevorderd om zuurstofvoorraden vast te krijgen. Ook antivirale medicijnen raken uitgeput. Vrijdag neemt de Indiase premier Narendra Modi deel aan minstens drie crisisvergaderingen, over de zuurstofvoorziening en de beschikbaarheid van noodzakelijke geneesmiddelen.

13 doden bij brand in ziekenhuis

Bij een brand in een ziekenhuis in het Indiase Mumbai zijn vrijdagochtend ook dertien coronapatiënten om het leven gekomen. De brand brak uit rond 3 uur lokale tijd op de afdeling intensieve zorg van het Vijay Vallabh-ziekenhuis. De oorzaak wordt nog onderzocht.

Twee dagen kwamen nog 22 coronapatiënten om het leven in een ander ziekenhuis in de staat Maharashtra, door een half uur durende storing in de zuurstoftoevoer aan beademingstoestellen. Begin april kwamen nog eens vier zieken om in een brand in een privéziekenhuis in Maharashtra, en in maart stierven elf mensen bij een brand in een ander ziekenhuis in Mumbai.